CMIT TV | Assalto Juve: “Sul tavolo 9 milioni più bonus”

Calciomercato Juventus ma anche Milan nella diretta Twitch della CMIT TV. Notizia importante su un possibile ritorno in bianconero

Nella diretta Twitch della CMIT TV si è parlato delle ‘mosse’ di mercato di Juventus e Milan. Una notizia importante è quella che parla di un possibile clamoroso ritorno in bianconero.

Ritorno clamoroso alla Juve, il nome è quello di Paul Pogba. Secondo le informazioni di Rudy Galetti, intervenuto in diretta, “i bianconeri sono disposti a mettere sul tavolo circa 9 milioni fissi più un paio di bonus. Il PSG lo vuole, ma il francese è più restio a scegliere il club parigino. Lui vuole andare alla Juventus che vorrebbe riportarlo alle sue condizioni“.

Calciomercato Milan, Galetti: “Virtualmente fatto l’acquisto di Origi”

Galetti ha parlato poi di Milan, dando per conclusa l’operazione (a zero) Origi: “A meno di incredibili colpi di scena, sarà un giocatore del Milan. Lo do per virtualmente fatto, non ho particolari dubbi in merito”. E su Brahim Diaz: “Non c’è una volontà forte e univoca sul suo riscatto. Col possibile cambio di proprietà, son tutti discorsi che vanno rivalutati”.