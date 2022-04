Del Piero, Lapo Elkann, Allegri: ribaltone Juve, tutta la verità

Tutta la verità sul possibile ribaltone in casa Juventus, dalle voci su Del Piero e Lapo Elkann alla panchina di Massimiliano Allegri

È bastato il suo ritorno all’Allianz Stadium per scatenare le fantasie dei tifosi e i rumors. Dopo Juventus–Bologna, si è parlato con insistenza del possibile ritorno in bianconero dell’ex capitano Alessandro Del Piero.

“Non c’era nessun secondo fine. Queste voci mi hanno sorpreso perché non c’è niente, nessun incontro segreto. Ho salutato Andrea (Agnelli, ndr), Pavel (Nedved, ndr), tanti ex compagni e sono stato molto felice di farlo. In questo momento mi sembra proprio fuori luogo commentare una ipotesi che oggi non c’è. Il rapporto tra me e questi colori rimane fantastico a prescindere da quello che accadrà”, ha commentato nei giorni seguenti la leggenda della Juventus. Nessun ritorno, dunque, come confermato da ‘Tuttosport’: il suo rientro in società non è in programma e l’ipotesi al momento più plausibile è che diventi ambasciatore juventino negli USA, dove l’ex attaccante vive da qualche anno.

Calciomercato Juventus, nessun ribaltone in vista

Non è previsto alcun ribaltone neanche tra panchina e dirigenza. Come riportato dal quotidiano torinese, Lapo Elkann non trama una rivoluzione: il management è cambiato in estate e la società cerca ora stabilità, anche in panchina. Allegri, infatti, non è in discussione e non lo sarà nemmeno se dovesse fallire gli ultimi obiettivi stagionali. La dirigenza bianconera è convinta del suo lavoro e non vuole ripartire da zero con un nuovo allenatore.