Di Maria ‘bocciato’, ballottaggio Juve per il post Dybala

La Juventus deve scegliere il post Dybala: Di Maria si offre ma per i bianconeri sono due i colpi da mettere a segno

Obiettivo post Dybala. La Juventus ha la maglia numero 10 libera in vista della prossima stagione e, numero a parte, poter far parte del club bianconero fa gola a tanti.

Così Angel Di Maria si è proposto al club piemontese, come pure Raspadori non ha nascosto la sua aspirazione di giocare in una piazza che disputa la Champions.

Proprio incentrato sul sostituto di Dybala in bianconero è il sondaggio realizzato sul profilo Twitter di Calciomercato.it: “Raspadori e Di Maria si candidano per la Juventus del dopo Dybala: vorreste uno dei due o qualcun altro come erede della Joya?” abbiamo chiesto ai nostri utenti.

Calciomercato Juventus, ballottaggio Raspadori-Antony per il dopo Dybala

Quattro le possibili scelte date agli utenti di Calciomercato.it: Di Maria, Raspadori, Antony e Zaniolo. Ebbene, ‘bocciati’ Di Maria e Zaniolo con rispettivamente il 26,4% e 12,5% con un ballottaggio tra l’attaccante del Sassuolo e quello dell’Ajax. Per entrambi hanno votato il 30,6% di chi ha risposto al nostro sondaggio.

Entrambi classe duemila, come del resto anche Dusan Vlahovic, andrebbero a completare il tridente insieme a Chiesa che con i suoi 24 anni diventerebbe il ‘vecchietto’ dell’attacco Juventus.