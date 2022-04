CMIT TV | “4 milioni a stagione più bonus: vuole firmare per l’Inter”

Nella diretta Twitch della CMIT TV si è parlato anche di calciomercato Inter. Probabile accordo coi nerazzurri a fine stagione

Non solo Juventus e Milan, nella diretta Twitch della CMIT TV si è parlato anche di Inter. In particolare di una firma che, a meno di sorprese, arriverà al termine o quasi della stagione in corso.

In diretta, Rudy Galetti ha detto la sua in merito al rinnovo di Perisic. Il croato, ricordiamolo, è in scadenza a giugno: “Sarebbe una sorpresa se Perisic non rinnovasse. C’è la volontà di entrambe le parti di arrivare a un accordo, che a mio avviso può arrivare sulla base di un biennale da 4 milioni a stagione più bonus facilmente raggiungibili – le parole di Galetti – Il tutto può chiudersi a maggio, verso la fine della stagione”.

Stagione super di Perisic: il rinnovo con l’Inter è vicino

Perisic ha fin qui disputato una stagione straordinaria. 5 gol e 7 assist il bottino del 33enne croato a tutti gli effetti il leader tecnico – e non solo – della squadra di Inzaghi fresca di vittoria netta del derby col Milan che le ha regalato la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Perisic trascina l’Inter e, notizia non certo di oggi, si avvicina al prolungamento con l’Inter.