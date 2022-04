Meret manda un messaggio chiaro: “La società lo sa”

Alex Meret tra il rapporto con Spalletti e il suo futuro, il portiere mette in guardia il Napoli: “La società lo sa”

Con un punto nelle ultime due partite, il Napoli ha visto allontanarsi probabilmente in maniera definitiva il sogno scudetto. Per gli azzurri resta ora da chiudere al meglio il campionato e blindare quanto meno il terzo posto.

Del momento dei partenopei ha parlato a ‘Kiss Kiss Napoli’ Alex Meret, portiere della squadra di Spalletti, in stagione spesso messo in panchina per dare spazio ad Ospina. Una situazione che non ha intaccato il suo legame con l’allenatore, come spiega lo stesso estremo difensore: “Abbiamo un rapporto normale di rispetto. Mi metto a disposizione e lavoro ogni giorno al massimo per farmi trovare pronto. A lui spettano le decisioni e io devo accettarle”.

Proprio le tante panchine hanno fatto crescere qualche dubbio sulla volontà del Napoli di puntare su di lui. Meret, che ha il contratto in scadenza nel 2023, è chiaro sul futuro: “Spero di restare. La società sa che sto benissimo qui e il mio obiettivo è restare. Poi vorrei giocare qualche partita con la Nazionale. Questi i miei obiettivi e saranno anche quelli del prossimo anno”.