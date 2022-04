ESCLUSIVO | Il Psg lo molla, Juve e Milan se lo litigano

Novità importanti relative al difensore del Paris Saint Germain, Thilo Kehrer, che è in uscita dal club parigino. Battaglia anche italiana

Thilo Kehrer è in uscita dal Psg. Contratto in scadenza tra un anno, il suo nome è nella lista delle cessioni che il club francese vuole mettere in atto all’interno di una rivoluzione che si annuncia abbastanza profonda, mentre ancora sono da sciogliere i nodi relativi al tecnico post Pochettino e al dirigente a cui affidare il mercato di quello che si annuncia essere anche il post Leonardo.

Cresciuto nel vivaio dello Stoccarda prima e dello Schalke 04 poi, Kehrer è arrivato a Parigi nel 2018 a fronte di un esborso di 37 milioni di euro, ma il suo percorso nel club parigino dice che non è mai riuscito a conquistarsi uno spazio secondo quelle che potevano essere le attese, tranne che nel primo anno con Tuchel in panchina, il tecnico che chiese di prenderlo. Ora il suo destino sembra lontano da Parigi e tra le ipotesi si ventila anche quella di poterlo vedere in Serie A.

Calciomercato, Juventus e Milan pensano a Kehrer: le ultime

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it si sono registrati movimenti in tal senso, sia da Milano, sponda rossonera, che da Torino, sponda Juventus. Entrambe le squadre dovranno rivedere più di qualcosa al centro delle rispettive difese, Kehrer ha anche una duttilità tattica che gli permette di essere utilizzato sia da terzino destro che avanzato all’occorrenza a svolgere i ruoli di mediano a centrocampo. Non è un mistero che, respirando quest’aria di rivoluzione di cui si parla quando ci si riferisce al Psg, i club italiani di prima fascia guardino con attenzione a quanto il club parigino possa muovere in uscita.

L’altro obiettivo sulla bocca delle società di Serie A di prima fascia è Leandro Paredes, su cui si stanno muovendo tanto la Juventus che l’Inter. Ma Kehrer è sicuramente un altro obiettivo su cui si sono accesi i radar. Alla Juventus e al Milan, peraltro, piaceva qualche anno fa, prima che lo prendesse proprio il Psg che in realtà già nella sessione estiva 2021 (quando ad un certo punto qualcuno aveva parlato anche di Inter come ipotesi poi non realizzata) e in quella invernale scorsa aveva provato a sondare interessi sul suo difensore.

Il centrale tedesco ha estimatori anche in Bundesliga (sponda Bayer Leverkusen) e c’è che sostiene che in Premier il West Ham sarebbe interessato a valutare la fattibilità dell’operazione con il Psg: caro che la scadenza tra un anno non permetterà operazioni in prestito, ma è altrettanto chiaro che il Psg non farà richieste folli: l’obiettivo è far uscire il giocatore.

Giorgio Alesse