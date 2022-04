Donnarumma via dal Psg: l’annuncio del portiere allerta la Juventus

Il portiere pronto a lasciare il Psg: l’estremo difensore chiede chiarezza. Tra Donnarumma e Navas ne resterà uno solo. Juventus alla finestra

Dopo gli errori contro il Marsiglia, Gianluigi Donnarumma è tornato ad accomodarsi in panchina. Contro l’Angers è così toccato nuovamente a Keylor Navas.

Il dualismo tra il portiere della Costa Rica e quello dell’Italia, alternati sistematicamente da Pochettino, non ha certamente giovato al classe 1999. L’ex Milan, dopo un Europeo da super protagonista, sta vivendo una stagione da dimenticare sotto la Torre Eiffel. Ormai non si contano più gli errori ma il più pesante resta quello che ha portato all’eliminazione del Psg dalla Champions League.

Alternare i due portieri è un qualcosa che fanno in pochi. Si tratta di una situazione davvero particolare che non piace nemmeno a Navas, che ieri al termine della partita, valevole per la trentatreesima giornata di Ligue 1, ha detto chiaramente di non voler rivivere una situazione analoga anche la prossima stagione: “Bisogna prendere in considerazione tante cose – afferma il portiere ai microfoni di Canal+ – Alla fine ho un ottimo rapporto con Donnarumma, con lui non ci sono problemi. Certo, voglio ancora giocare tutto il partite, se la situazione rimane come quest’anno, sarà complicato. Vedremo cosa accadrà in futuro. La mia famiglia è felice a Parigi, sono felice qui. Vedremo cosa succede. Qualcosa deve cambiare in un modo o nell’altro”.

Calciomercato Juventus, bianconeri vigili su Donnarumma

E’ evidente che se Navas dovesse ricevere garanzie per la prossima stagione, a poter ricoprire un ruolo ancor più da comprimario sarebbe Gianluigi Donnarumma. E’ vero che il portiere italiano rappresenta il futuro ma ha bisogno di fiducia da parte di tutto l’ambiente e soprattutto di giocare con continuità. Non è da escludere dunque che alla fine a fare le valigie non sia proprio il classe 1999.

La scelta di andare a Parigi è stata chiaramente sbagliata e potrebbe aver voglia di far un passo indietro. L’Italia è casa sua ma i costi appaiono ancor più proibitivi rispetto alla passato stagione quando il cartellino era a zero. Impossibile che torni a pensarci il Milan, che con Maignan è in una botte di ferro.

La Juventus potrebbe farlo, qualora riuscisse a vendere Szczesny, una missione non facile nonostante la buona stagione. Donnarumma, in Italia, ad oggi, potrebbe dunque tornare solo in prestito. Nel 2024 tante cose, però, potrebbero cambiare.