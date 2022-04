Quaranta milioni e colpo top per la Juve: è ai ferri corti col tecnico

La Juventus fa grande attenzione al mercato internazionale, che potrebbe anche offrire occasioni interessanti. Una di queste potrebbe capitare dalla Spagna

La Juventus si gode il passaggio del turno in Coppa Italia con l’approdo alla finalissima contro l’Inter. Uno step importante per la truppa di Allegri che spera di chiudere con un successo questa stagione di transizione che ha messo ancora una volta in evidenza le difficoltà a centrocampo dei bianconeri. Proprio la mediana sarà il reparto da rivoluzionare, con almeno un calciatore di esperienza e che sappia dare equilibrio alla squadra nelle due fasi.

Un identikit che potrebbe portare in casa Real Madrid, dove aleggiano dubbi sul futuro di Casemiro che fino a poche settimane fa Carlo Ancelotti era restio a cedere. L’allenatore italiano però, alla luce delle ultime settimane, sembra aver compreso come anche una cessione del brasiliano potrebbe essere una mossa brillante sotto determinati punti di vista.

Calciomercato Juventus, è il momento dell’addio per Casemiro: via dal Real con lo sconto

Nel caso specifico il Real Madrid potrebbe sbarazzarsi di un giocatore in calo prima che il suo valore di mercato si riduca in modo significativo. Secondo quanto sottolineato da ‘ElNacional.cat’, visto anche come la compagine iberica ha recentemente vinto in situazioni difficili come contro il PSG o il Siviglia anche senza di lui, il Real pare aver compreso come Casemiro sia in declino anche dal punto di vista fisico, e il club ha ricevuto l’interesse di diverse squadre importanti. Una situazione che sembra aver aperto gli occhi di Florentino Perez visto che lo vorrebbero società come Juventus, Manchester United e PSG, con Zidane che in caso di approdo parigino sarebbe felice di ritrovarlo.

Alla corsa quindi si unisce anche la squadra di Massimiliano Allegri che avrebbe bisogno di un elemento così. Il momento di venderlo per il Real Madrid è quindi ora, prima che il suo valore scenda ulteriormente, in quanto il club prevede di cederlo per 40/50 milioni di euro.

In calo Casemiro così come il suo valore per una cessione che potrebbe arrivare anche scontata.