Forfait dell’ultim’ora: il big salta Juventus-Fiorentina

Un big ha accusato un problema dell’ultim’ora e dovrà saltare Juventus-Fiorentina, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Ormai ci siamo. Manca meno di un’ora al fischio d’inizio di Juventus-Fiorentina, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La prima finalista l’abbiamo conosciuta ieri sera, dopo il roboante successo dell’Inter ai danni del Milan.

I nerazzurri si sono imposti sui cugini sol netto risultato di 3-0, trascinati dalla sontuosa doppietta di Lautaro Martinez. La ‘Vecchia Signora’, al contrario delle milanesi, presenta dalla sua il vantaggio di misura ottenuto all’andata grazie allo sfortunato autogol nel finale di Venuti. La ‘Viola’ è chiamata a realizzare una vera e propria impresa tra le mura nemiche dell’Allianz Stadium. Arriva, inoltre, un forfait dell’ultim’ora a complicare ulteriormente la situazione per Italiano e i suoi uomini.

Problema all’ultimo per Milenkovic: salta Juventus-Fiorentina

Nikola Milenkovic, infatti, non potrà prendere parte al match per via di un virus gastroenterinale. Il difensore serbo, dunque, è dovuto rimanere in Hotel e il tecnico si vede costretto a schierare al suo posto Martinez Quarta. Pessima notizia per la Fiorentina, col match che ora si prospetta ancora più in salita sponda viola.