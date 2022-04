Juventus-Fiorentina, i convocati di Allegri: cinque assenze

La Juventus ospita questa sera a partire dalle 21 la Fiorentina nelle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Ecco l’elenco dei convocati di Massimiliano Allegri

Serata di Coppa Italia per la Juventus di Massimiliano Allegri che scenderà in campo alle 21 per ospitare la Fiorentina, nella sfida di ritorno delle semifinali. All’andata successo al fotofinish per Vlahovic e soci che partono quindi con i favori del pronostico e un leggero vantaggio in vista di questa sera.

Intanto mentre Italiano fa i conti con una piccola emergenza a centrocampo, Allegri ha diramato l’elenco dei convocati in vista di Juventus-Fiorentina. Dall’Under 23 ci sono Soulè e Miretti mentre tra i big gli assenti sono Arthur, Locatelli e i lungodegenti McKennie, Chiesa e Kaio Jorge.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti.

ATTACCANTI: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Soulé.