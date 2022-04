Big a zero per la Roma di Mourinho: “Lo hanno già preso, è fatta”

Grandi novità per il calciomercato della Roma. Annuncio in diretta sul prossimo colpo dei giallorossi di Mourinho

La Roma di Mourinho è già al lavoro per la prossima stagione, ovvero per il calciomercato estivo che verrà. Nei piani del portoghese giocatori di spessore internazionale, pronti subito ad innalzare il livello di qualità ed esperienza della squadra.

A proposito dei rinforzi futuri dei giallorossi, Ilario Di Giovambattista ha annunciato la chiusura di un colpo da parte del club dei Friedkin. Un colpo importante, per giunta a parametro zero, già chiuso dal Ds Tiago Pinto.

“La Roma ha già preso un grande giocatore svincolato – le parole in diretta del direttore editoriale di ‘Radio Radio’ – Ma non è Matic, al momento non so dirvi di più. E’ un colpo già messo a segno”.

Calciomercato Roma, ‘occasione’ Matic a zero

Non è Matic, ha detto Ilario Di Giovambattista, ma il serbo in scadenza col Manchester United stuzzicherebbe non poco il club capitolino. Ricordiamo che è stato già allenato da Mourinho proprio ai tempi della sua avventura sulla panchina dei ‘Red Devils’. A zero, nonostante i quasi 34 anni, può senz’altro rappresentare una ghiotta ‘occasione’.