Inter-Milan, Lautaro bacchetta: “Ci sono parole che non mi piacciono”

Lautaro Martinez commenta la vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan: argentino protagonista con una doppietta

Lautaro Martinez decisivo nel derby tra Inter e Milan che vale la finale di Coppa Italia. L’argentino ha segnato due gol molto belli nel primo tempo del derby che alla fine fanno girare in maniera totale la sfida di San Siro. Nel postpartita le parole del Toro: “Sono contento perché siamo passati, giochiamo un’altra finale, lavoriamo per portare l’Inter sempre in alto e lo abbiamo dimostrato. Ora dobbiamo recuperare e pensare alla prossima”.

Lautaro Martinez ha commentato il match ai microfoni di ‘Mediaset’: “Sognavo questa serata, c’erano mio padre e mia madre che ci sono venuti a trovare, non posso chiedere di più. Questi due gol e la vittoria erano per loro, che sono sempre dietro di me per non farmi cadere”. Poi sui tifosi: “Devo ringraziarli. Ci sono parole che non mi piacciono, ma difendo sempre questa maglia e io cerco di dare tutto in campo”. La chiusura sullo scudetto, dove il duello col Milan tornerà a distanza: “Siamo tranquilli, sappiamo che abbiamo perso punti importanti e oggi dobbiamo restare con la testa serena e pensare partita dopo partita. Ci sono gare dure e dobbiamo affrontarle tutte come stasera”.