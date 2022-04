De Paul più 50 milioni: scambio folle in Serie A

Rodrigo De Paul potrebbe tornare in Serie A durante la prossima sessione estiva di calciomercato: scambio più 50 milioni di euro

Dal Derby di Coppa Italia e la corsa Scudetto al calciomercato. La stagione dell’Inter può ancora dire molto, ma la società nerazzurra è già proiettata al futuro. Negli ultimi due mesi il calo della ‘Beneamata’ è stato evidente e inevitabilmente preoccupante. Gli uomini di Simone Inzaghi, poi, hanno recuperato energie significative dal punto di vista psicofisico, ma chiaramente saranno necessari alcuni interventi importanti durante la campagna acquisti estiva.

In particolare, il destino dei lombardi potrebbe intrecciarsi con quello dell’ex ‘Cholo’ Simeone e dell’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ a breve riapriranno la caccia all’attaccante, vista la partenza di Luis Suarez e le situazioni alquanto complesse di Joao Felix e Griezmann. Attenzione, in questo senso, a Lautaro Martinez. Sappiamo dell’interesse concreto di Marotta nei confronti di Dybala. Nel caso si concretizzasse la pista che porta alla Joya, difficilmente i due connazionali potrebbero coesistere nello stesso reparto, perciò presumibilmente il ‘Toro’ lascerebbe Milano. Ai madrileni piace da parecchio tempo e potrebbero rifarsi sotto prossimamente. La dirigenza interista, dal canto suo, potrebbe anche abbassare le pretese, facendosi bastare una cifra sui 45-50 milioni di euro per l’ex Racing Club.

Scambio con Lautaro, De Paul erede all’Inter: ma ad una condizione

Ma stando a quanto si apprende da ‘Interlive.it’, l’Inter prenderebbe in considerazione questa ipotesi inserendo nell’affare anche il cartellino di Rodrigo De Paul, il cui prezzo si attesta intorno ai 30 milioni di euro. L’apprezzamento dei nerazzurri non nasce recentemente e il club targato Suning vorrebbe approfittare del momento negativo che il classe ’94 sta attraversando in Spagna. L’argentino era arrivato a Madrid con aspettative molto elevate, dopo gli ottimi anni da leader tecnico in Italia.

Le sue prestazione, però, non hanno rispettato le attese. Da qui le voci sull’addio e sul possibile ritorno in Italia. Anche la Juventus, che vuole alzare il livello tecnico della mediana, segue da vicino le vicende legate al futuro di De Paul. L’Inter, inoltre, valuterebbe lo scambio con Lautaro soltanto se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente per Calhanoglu (25-30 milioni), in modo da liberare quella casella.