Affare per Inter e Juventus: Haaland apre il valzer degli attaccanti

Inter e Juventus in corsa per un colpo che potrebbe scuotere il calciomercato in Italia

Dopo essersi sfidate già tre volte in questa stagione (due in campionato ed una in Supercoppa), Inter e Juventus potrebbero tornare ad affrontarsi in campo nel mese di maggio. Qualora infatti stasera in Coppa Italia i nerazzurri vincessero sul Milan ed i bianconeri riuscissero a difendere il vantaggio maturato all’andata contro la Fiorentina nel ritorno di domani, verrebbe fuori una finale da derby d’Italia.

Una partita che come da tradizione non può passare indifferente e che va oltre lo stato di forma delle due squadre. Lo sa bene l’Inter che ad inizio mese, dopo aver collezionato solamente 7 punti nei 7 incontri precedenti, grazie al successo allo Stadium contro la Juventus si è rilanciata ed ha svoltato una stagione che stava prendendo una piega negativa.

Una partita nella quale i bianconeri aveva forse espresso la loro miglior versione stagionale contro una squadra insolitamente difensiva schierata da Simone Inzaghi, ma che alla fine è andata in favore proprio dei nerazzurri. Un altro terreno di scontro frequente tra Inter e Juventus è quello del mercato, nel quale le due società potrebbero presto tornare ad incrociarsi.

Calciomercato Inter e Juve, Haaland spinge l’addio di Lewandowski

Robert Lewandowski ©LaPresse

In vista della prossima estate potrebbe dunque inaugurarsi un vero e proprio valzer degli attaccanti. Il Borussia Dortmund difatti perderà con molta probabilità Erling Haaland a causa della clausola da 75 milioni di euro valida la prossima sessione. Calciatore che nelle ultime ore ha stuzzicato non poco le fantasie di Manchester City e Real Madrid, dopo l’abbandono quasi definitivo del Barcellona per le commissioni fuori controllo.

In Germania per il norvegese rimane sempre viva anche la pista Bayern Monaco, che – come riferito da ‘Kicker’ – avrebbe fissato allo stesso tempo una valutazione pari a 40 milioni di euro per la partenza di Robert Lewandowski. Un assist per due club particolarmente interessati come Inter e Juventus, un sogno che resta quasi proibito ma che viene reso meno complicato dalla volontà del calciatore, deciso a chiudere il suo ciclo a Monaco di Baviera dopo 8 stagioni.

Altri club come il Barcellona sono nettamente in vantaggio, ma nelle ultime settimane sia i nerazzurri che i bianconeri sono stati accostati al calciatore. Ovviamente, qualora i blaugrana riuscissero a piazzare il colpo Lewandowski, in uscita tornerebbe di moda il nome di Memphis Depay, calciatore che non ha mai nascosto la grande stima per il campionato italiano e che in Italia vanta parecchi estimatori tra cui Inter e Juventus.