Napoli-Roma scatena il caos sui rigori: furia rossonera

Napoli-Roma inizia già nei primi minuti con un episodio pronto a far discutere. La polemica è addirittura da parte dei tifosi del Milan

Napoli-Roma rappresenta certamente uno dei match di cartello della 33esima giornata. I partenopei devono vincere per tenere il passo di Inter e Milan in vetta alla classifica.

Il campo sta dando, per ora, ragione agli azzurri, ma con un episodio che fin da subito ha fatto discutere. È il nono minuto, infatti, quando Ibanez tampona Lozano in area di rigore. Inizialmente l’arbitro Di Bello lascia correre, poi va al Var a verificare l’intervento. Il fermo immagine mostra che il piede sinistro dell’attaccante messicano viene colpito dal difensore e il direttore di gara assegna calcio di rigore. Il penalty viene trasformato da Lorenzo Insigne, nonostante Rui Patricio abbia intuito. Ma le polemiche non si chiudono qui e non sono solo da parte dei tifosi delle due squadre.

Napoli-Roma scatena la polemica sui mancati rigori al Milan

L’episodio da rigore, che ha sconvolto i primi minuti della partita, ha delle conseguenze immediate sui social. Sono in molti, infatti, i tifosi del Milan che hanno ricordato quanto successo nel match contro il Torino. In particolare, viene citato da diversi supporters rossoneri il mancato penalty assegnato per fallo su Theo Hernandez. Giudicate voi chi abbia ragione, intanto vi proponiamo diversi tweet a riguardo.

Quello su #Lozano è un fallo molto molto simile ai falli fatti su Theo Hernandez e Saelemakers in #TorinoMilan… Solo che questo è rigore ed è stato rivisto al #VAR #NapoliRoma #SerieA #Milan — Mattia (@MattiAholic) April 18, 2022

#NapoliRoma solo al Milan non vengono più dati rigori! Tutto bene? — Chiara rossonera ❤🖤☀️ (@chiaramilanista) April 18, 2022

Il VAR non ha permesso di rivedere il contatto Koulibaly-Bennacer (sempre al San Paolo), ma ora permette di rivedere il contatto Ibañez-Lozano, con Di Bello nella stessa posizione di Valeri durante Napoli-Milan.

Belle queste interpretazioni del protocollo#NapoliRoma — matteo (@matteorchmd) April 18, 2022