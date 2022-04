Diretta Atalanta-Verona | Formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Atalanta-Verona, ultima partita della trentatreesima giornata di Serie A

Iniziata venerdì scorso, la trentatreesima giornata di Serie A si chiude questa sera con Atalanta-Verona. Dopo le delusioni internazionali e l’eliminazione dall’Europa League per mano del Lipsia, i bergamaschi cercano un riscatto immediato in campionato per non allontanarsi troppo dalle posizioni di classifica che contano veramente.

Senza più nulla da chiedere al campionato, la squadra allenata da Tudor è tuttavia allettata dalla possibilità di sorpassare il Sassuolo, sconfitto sabato dal Cagliari, e raggiungere il nono posto in classifica. Nelle ultime dieci partite, gli scaligeri hanno perso solamente contro tre big come Inter, Napoli e Juve e sperano di invertire la rotta questa sera. I bergamaschi, dal canto loro, in questa stagione hanno faticato più del previsto proprio tra le mura amiche e hanno bisogno di una decisa inversione di rotta per dare un senso a questo finale di stagione. Calciomercato.it seguirà la sfida del Gewiss Stadium in tempo reale.

Probabili formazioni Atalanta-Verona

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Scalvini; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Pezzella; Malinovskyi, Muriel; Zapata. All. Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: