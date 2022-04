Ha già chiesto la cessione: colpo straordinario per Juve e Milan

Juve e Milan sono alla ricerca di un colpo decisamente importante sul calciomercato. Lui ha già chiesto la cessione al suo attuale club

Il finale di stagione è destinato a regalare tante emozioni, forse un po’ di più per il Milan rispetto alla Juve. I rossoneri, infatti, in questo momento, sono proprio tra le primissime della classifica e lì vogliono restare. All’orizzonte c’è anche una semifinale di Coppa Italia da portare a casa e contro i rivali dell’Inter.

Insomma, le prossime settimane sono destinate a regalare diversi brividi, tra presente e futuro. Ma poi ci sarà anche il calciomercato e lì entrambe dovranno fare la voce grossa per migliorare sensibilmente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Con un punto in comune: l’attacco dovrà essere cambiato in alcuni degli uomini più importanti. E non ci riferiamo solo a Paulo Dybala. Il destino del reparto offensivo di entrambe le squadre potrebbe dipendere, infatti, da un nome di primo livello: stiamo parlando di Richarlison.

Richarlison verso l’addio: Juve e Milan alla finestra

Il brasiliano ha dimostrato le sue qualità nelle ultime stagioni in Premier League, con la maglia dell’Everton. Nonostante qualche momento no, complessivamente i gol non sono mancati e neanche le giocate. Secondo quanto riporta ‘footballinsider247’, però, a fine stagione la carriera dell’attaccante potrebbe vivere una nuova svolta. Infatti, il brasiliano avrebbe comunicato ai suoi agenti di trovargli una squadra a partire dalla prossima estate. Il suo contratto scadrà a giugno del 2024 e vuole un club che giochi la Champions League.

Sarebbe un colpo non certo a basso costo, ma comunque importante sia nello schema di gioco scelto da Massimiliano Allegri sia per le prospettive offensive di Stefano Pioli. Vedremo se le italiane andranno all’assalto del brasiliano, di certo la situazione dell’attaccante andrà valutata sul calciomercato.