Juventus-Fiorentina, salta il big match per infortunio: le ultime

In vista di Juventus-Fiorentina di Coppa Italia, assenza pesante per infortunio: la diagnosi non lascia dubbi, giocatore out

Dopo il turno pasquale di campionato, ancora da concludere in verità con i due posticipi di Pasquetta (Napoli-Roma e Atalanta-Verona), in settimana spazio alle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Ancora tutto aperto tra Inter e Milan, che ripartiranno dallo 0-0, e tra Juventus e Fiorentina, con i bianconeri in vantaggio per 1-0 in vista dei secondi 90 minuti.

Gare fondamentali, in particolare nella seconda semifinale tra bianconeri e viola, che cercano di nobilitare la loro stagione con l’accesso all’atto conclusivo. La sfida di mercoledì sera dello Stadium, però, vedrà l’assenza di un protagonista molto atteso. La Fiorentina infatti dovrà rinunciare a Gaetano Castrovilli. Il centrocampista è uscito ieri dal campo contro il Venezia al 77′ per un problema a un ginocchio, al suo posto Amrabat. Ecco il comunicato del club viola sulle sue condizioni: “Castrovilli ha riportato la lussazione del ginocchio sinistro che è stata ridotta in campo. Il giocatore nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici per stabilire l’esatta entità dell’infortunio”. Certa dunque l’assenza contro i bianconeri, ma sono a rischio anche i prossimi impegni per il numero 10 dei toscani.