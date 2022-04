Luis Alberto lo porta in biancoceleste: la foto non lascia dubbi

Luis Alberto regala un colpo a sorpresa per la Lazio: l’immagine sui social lascia pochi dubbi sull’affare

Luis Alberto ‘regala’ un colpo alla Lazio. E’ lo spagnolo il protagonista di una immagine che i tifosi biancocelesti hanno interpretato come il più classico degli indizi di mercato.

Un calciomercato che per la squadra di Sarri dovrà essere incentrato anche sul portiere. Da settimane ormai Strakosha ha superato Reina nelle gerarchie dell’allenatore di Figline, ma per entrambi queste potrebbero essere le ultime partite alla Lazio.

Sia l’albanese che lo spagnolo, infatti, hanno il contratto in scadenza a fine stagione e per loro la strada dell’addio sembra essere tracciata. Servirà quindi un nuovo estremo difensore per i biancocelesti e sono tanti i nomi accostati alla formazione capitolina. Profili giovani e italiani, come Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta ma attualmente in prestito alla Cremonese. Ma anche nomi stranieri come Sergio Rico, 28 anni, attualmente in prestito al Maiorca ma di proprietà del Psg. Per il portiere spagnolo un ritorno a Parigi appare complicato vista la presenza di Donnarumma e Keylor Navas e la volontà del calciatore di giocare. Ed allora non è da escludere una nuova partenza, magari proprio verso l’Italia e la Capitale.

Calciomercato Lazio, Sergio Rico per la porta

Proprio Sergio Rico è immortalato in una foto insieme a Luis Alberto. Il numero 10 della Lazio l’ha pubblicata sulle sue storie Instagram aggiungendo anche due pallini biancocelesti. Un simbolo che in molti hanno interpretato come possibile indizio di mercato con i due che potrebbero ritrovarsi a giocare insieme a Roma. Uno scenario non improbabile con l’estremo difensore legato dal Paris Saint-Germain fino al 2024 e pronto ad una nuova avventura per non passare la prossima stagione in panchina.