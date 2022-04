Incubo Juventus, il nuovo infortunio cambia il mercato

La Juventus rischia di veder tornare a Torino una recente conoscenza che attualmente sta giocando in prestito in Scozia. Nuovo infortunio e permanenza che vacilla

La Juventus è impegnata in un rush finale di stagione da portare a compimento nel migliore dei modi tra campionato, dove l’obiettivo minimo è il quarto posto, e la Coppa Italia dove si punta al successo finale passando però prima dal ritorno delle semifinali contro la Fiorentina. Al contempo Nedved, Cherubini e soci lavorano sulla squadra attuale e su quella del futuro tra rinnovi, addii ed eventuali nuovi innesti.

La Juventus rischia però di dover rifare i conti con un ‘vecchio problema’. A gennaio infatti i bianconeri si sono liberati con la formula del prestito di Aaron Ramsey, centrocampista gallese dall’ingaggio molto importante e falcidiato costantemente dagli infortuni che lo hanno fortemente condizionato nella sua avventura bianconera.

Calciomercato Juventus, la permanenza di Ramsey in Scozia vacilla: ancora ko

Da qualche tempo le cose per Ramsey nel suo prestito ai Rangers in Scozia stavano andando decisamente meglio. Meno problemi fisici, dopo una fase iniziale di transizione, e soprattutto una ritrovata continuità di impiego e rendimento. Fiducia anche nelle gerarchie del tecnico Van Bronckhorst che lo ha schierato da titolare anche nella giornata odierna per le semifinale di Coppa di Scozia nella super sfida contro i rivali di sempre del Celtic.

Old Firm da titolare che però finisce anzitempo per Ramsey, il quale ha dovuto lasciare il campo proprio poco prima della chiusura del primo tempo. Al 43′ della gara tra le due compagini di Glasgow il gallese si è infatti fermato chiedendo il cambio alla propria panchina: un problema muscolare per capire la cui entità bisognerà attendere gli esami del caso. Torna quindi ad abbattersi la sfortuna sull’ex bianconero che potrebbe alla fine anche non convincere i Rangers a fare uno sforzo economico per tenerlo, col rischio per la Juventus di ritrovarselo ancora una volta in casa la prossima estate in attesa di nuova collocazione.