Ultimatum alla Juventus: 35 milioni di euro o addio a giugno

La dirigenza della Juventus già al lavoro in vista del calciomercato estivo, tra i rinnovi che stanno arrivando e le possibile conferme

Torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri, di nuovo in emergenza a centrocampo dopo il ko di Arthur. I bianconeri affronteranno il Bologna all’Allianz Stadium per consolidare il quarto posto in classifica.

A guidare la Juve saranno Vlahovic e Dybala, reduci dal significativo abbraccio nell’ultima trasferta di Cagliari dopo la rete del serbo. Ultime partite per la coppia prima dell’addio a parametro zero del numero 10 bianconero. E non solo l’argentino: in attacco, infatti, è ancora in bilico anche il futuro di Alvaro Morata. A ‘DAZN’, lo spagnolo ha parlato così: “C’è una coda lunghissima di giocatori che vogliono venire alla Juve, è normale sentirsi giudicato ed è normale sentire la pressione di giocare con questa maglia addosso. Io ho sempre detto che do tutto per vincere, per la squadra, per i compagni e per i tifosi. Mi sento molto bene alla Juve, poi non dovete chiedere a me, però sono contento di essere qui, arrivare ogni giorno alla Continassa. I miei figli mi chiedono di mettere l’inno della Juve: sono felice, ma sarò ancora più felice se a fine anno porteremo a casa una coppa”. Nuove indiscrezioni sull’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid provenienti dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, niente sconti per Morata

Secondo quanto riportato da ‘okdiario.com’, l’Atletico Madrid non farà sconti sul riscatto di Alvaro Morata, fissato per la Juventus a 35 milioni di euro. I ‘Colchoneros’ non escludono di trattenere in rosa lo spagnolo in caso di mancata permanenza a Torino. Diversa invece la situazione di Saul: anche il centrocampista potrà essere riscattato dal Chelsea per 35 milioni, ma salvo sorprese farà sicuramente ritorno a Madrid. Saul è stato già accostato proprio alla società bianconera. Staremo a vedere.