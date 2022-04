CM.IT | Acerbi-Lazio l’addio si avvicina: tre club alla finestra

Francesco Acerbi e la Lazio, il matrimonio è destinato a chiudersi alla fine di questa stagione. E le squadre interessate non mancano

Una storia che sembra inequivocabilmente finita, anche se mancano ancora una manciata di partite per poterla dire ufficialmente chiusa. Parliamo di Francesco Acerbi e della Lazio, dopo quattro anni di amore smisurato, quasi di identificazione tra la passione e l’orgoglio biancocelesti e come il Leone ha portato questi valori dentro al campo.

Poi arriva il gol al Genoa prima di Natale, un’esultanza polemica, parole in linea con i gesti nel post gara. E il filo con la Curva Nord della Lazio si spezza. Uno strappo sancito da un comunicato severo degli ultrà biancocelesti, l’apertura di una crisi che oggi sembrerebbe proprio aver convinto le parti a separarsi.

Eppure era ottobre dello scorso anno, solo sei mesi fa, che la Lazio e il giocatore avevano annunciato festosamente il rinnovo fino al 2025. Senza poter prevedere quello che sarebbe successo da lì a poco. Ancora nulla di ufficiale, la cessione di Acerbi è qualcosa che si materializzerà nel corso dell’estate, salvo clamorosi colpi di scena per ora non alle viste: e così anche il mercato non decolla apertamente, forse cercando di capire secondo quali parametri si materializzerà il distacco tra il difensore e il club biancoceleste. Intanto Acerbi vorrebbe rimanere in Italia ed è in questa direzione che si sta orientando immaginando il suo futuro lontano da Roma.

Tre club alla finestra per Acerbi: possibile ritorno

Per adesso nessun percorso definito ma solo sussurri in attesa di riscontri più concreti. Una possibilità, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, potrebbe essere il ritorno al Milan, dove Acerbi era stato nella stagione 2012-2013. Il club rossonero sta rivedendo la linea difensiva e il centrale della Lazio, dove sta andando Alessio Romagnoli in scadenza, potrebbe entrare nelle riflessioni per l’immediato futuro. Attenzione anche alla Fiorentina e al Torino come ipotesi da valutare per il futuro. Mentre non arrivano segnali dall’altra Milano, quella interista, nonostante Simone Inzaghi conosca benissimo il giocatore, allenato proprio alla Lazio.

Acerbi avrebbe tra gli estimatori club di seconda fascia inglesi in Premier, come è altrettanto chiaro che in Serie A lo prenderebbero tutti. Ma in attesa di definire la fine della sua avventura con la Lazio, il difensore sta limitando le sue riflessioni sulle società di prima fascia in Serie A.

Giorgio Alesse