Panchina Juventus, scelto un emergente per rimpiazzare Allegri

Nuovo fuoco di critiche su Allegri, il tecnico della Juventus ancora nel mirino: prende piede una pista inattesa per l’erede

Un nuovo passo falso per la Juventus di quest’anno, alle prese con un rendimento davvero contraddittorio. I bianconeri non sono andati al di là del pari con il Bologna, per di più raggiunto nel recupero e in doppia superiorità numerica, e ora devono guardarsi le spalle dal tentativo di rimonta della Roma per il quarto posto.

Ancora una volta prestazione sotto tono da parte della banda di Allegri. E se fino a un paio di settimane fa, quanto meno, la lunga imbattibilità e la risalita in classifica sembravano dare credito a un trend in crescita per il tecnico livornese, con vista sulla prossima stagione, ora ritornano i dubbi sull’effettiva possibilità di ricostruire con lui un ciclo vincente. Durante la gara, e alla fine, è tornato a spopolare su Twitter l’hashtag #AllegriOut. E adesso, molti tifosi bianconeri chiedono una svolta in panchina a fine anno.

Allegri, la pazienza sta finendo: il volto nuovo per la Juventus

Calciomercato.it ha chiesto, nel suo consueto sondaggio giornaliero su Twitter, quale sarebbe il profilo ideale per ripartire. C’è la volontà di dare fiducia a un tecnico giovane e che punta sul bel gioco, come Vincenzo Italiano, votato dal 46% dei partecipanti al sondaggio. Alle sue spalle, staccato, seppur di poco, un profilo europeo alla Unai Emery (37,3%). Raccolgono invece pochissime preferenze profili di ‘grinta’ alla Gattuso (13,3%) e ancor meno l’esperienza di un tipo alla Rafa Benitez (3,3%).