Sampdoria, Giampaolo sotto attacco: “Vuole retrocedere”

Marco Giampaolo sotto accusa dopo l’inizio sconvolgente della Sampdoria contro la Salernitana

Sotto di due reti in casa contro la Salernitana dopo appena sei minuti, Marco Giampaolo è stato preso di mira dai tifosi sui social per l’approccio della Sampdoria alla partita. I blucerchiati vantano ancora una distanza di sicurezza rispetto alla zona retrocessione, ma l’atteggiamento mostrato nel primo tempo ha lasciato tanta perplessità.

Un inizio traumatico per la Sampdoria sotto i colpi di una Salernitana che ancora una volta tira fuori l’orgoglio e non si risparmia sebbene la classifica disastrosa. Al 6′ la squadra di Nicola è già avanti di due reti con le firme di Fazio ed Ederson. Uno svantaggio che Caputo ha ridotto con la rete della speranza arrivata al 32′ e che può consentire ai blucerchiati di credere nella rimonta nella ripresa.

Ma negli occhi dei tifosi sampdoriani rimane comunque un avvio di gara sotto tono, causato probabilmente dalle scelte del suo allenatore. Queste sono state le principali reazioni social contro lo stesso Giampaolo al termine dei primi 45 minuti di Sampdoria-Salernitana:

Si da troppo poco risalto a Giampaolo, l’unico allenatore in grado di far fare punti alla salernitana. Da avversario. #SampSal #sampdoriasalernitana

La Salernitana non segnava due gol nei primi 15 minuti dal 4 gennaio 1948

È riuscito a far fare due goal alla Salernitana in sei minuti. #SampdoriaSalernitana

Giampaolo cerca l'impresa retrocessione. È difficile, ma ci sta provando in tutti i modi.

Mi dovrete spiegare, voi menti brillanti, come fa un allenatore come Giampaolo a stare ancora in serie A.

Due gol in 6 minuti dalla Salernitana in casa.

Le due genoane devono andare a farsi un bagno di umiltà in B.#SampSalernitana

— Matteo Sorrentino (@MatteoSorren) April 16, 2022