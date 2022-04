Immobile e la scelta sulla Nazionale: “Si accaniscono”

Ciro Immobile, a segno in Lazio-Torino, parla anche della Nazionale e del suo futuro in azzurro: le parole dell’attaccante

Ciro Immobile ha realizzato il gol del pareggio in Lazio-Torino. Una rete arrivata nel finale e utile alla squadra di Sarri per portare a casa un punto.

Al termine del match è intervenuto lo stesso attaccante biancoceleste a ‘DAZN’ parlando della partita ma anche della Nazionale: “Il Torino ci ha messo in grande difficoltà e non siamo riuscito a girare la palla come al solito. Il pareggio è comunque il risultato corretto”.

CHAMPIONS – Un pareggio che spegne le residue speranze Champions: “La Juventus è lontana, pensiamo alla lotta per l’Europa League che è lontana”.

25 GOL – Ancora una volta Immobile è arrivato a quota 25 gol in campionato: “Mi rendono orgogliosi questi numeri che arrivano da un lavoro che viene da lontano. Devo ringraziare i compagni che mi hanno dato ottime palle, come Milinkovic oggi”.

NAZIONALE – “Non dico nulla sulle critiche. C’è grande delusione per la Nazionale ed è giusto prendersi le critiche. Solo mi dispiace che si accaniscano. Giocherò ancora in Nazionale? Non ho ancora deciso”.