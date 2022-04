Il ginocchio fa crack, fuori in barella: la situazione

Un club di Serie A ha perso per infortunio un suo calciatore, uscito in barella, durante la gara disputata questo pomeriggio: la situazione

Prosegue il 33esimo turno di Serie A, che ha già dato diversi verdetti da ieri sera. Da registrare questo pomeriggio, tra le partite andate in scena, il successo di misura della Fiorentina ai danni del Venezia.

La ‘Viola’, che meno di una settimana fa aveva abbattuto il Napoli tra le mura dello stadio ‘Diego Armando Maradona’, conferma il periodo positivo che sta attraversando. A poche giornate dalla fine dei giochi sarà fondamentale continuare su questa strada, per rimanere attaccati al treno Europa (al momento Lazio sorpassata e Roma a -1). Mister Vincenzo Italiano, però, si vede costretto ad affrontare un nuovo problema non da poco sul fronte infortuni.

Fiorentina, lussazione al ginocchio per Castrovilli

Nel corso del match coi lagunari, durante il secondo tempo, Gaetano Castrovilli è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di una lussazione al ginocchio. Si è capito subito come non si trattasse di un qualcosa di superficiale, tant’è che lo staff medico, che ha ricomposto immediatamente la lussazione manualmente a bordo campo, è dovuto ricorrere all’uso della barella e il calciatore è uscito in lacrime. Per saperne di più bisognerà attendere gli esami che Castrovilli effettuerà nelle prossime ore. Italiano e tutta la Fiorentina chiaramente sperano che non sia nulla di grave, ma le sensazioni sono tutt’altro che positive.