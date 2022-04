Jorginho, Renato Sanches e Tchouameni: “Juve, ecco il colpo perfetto”

La Juventus cerca il grande colpo a centrocampo e pensa a Jorginho, Renato Sanches e Tchouameni: “Vi svelo il colpo perfetto”

Tra i piani della Juventus per l’estate c’è quello di risolvere il ‘problema centrocampo’ attraverso l’acquisto di un top player di ruolo: tra i nomi seguiti ci sono anche quelli di Jorginho, Renato Sanches e Tchouameni.

La stagione attuale è alle battute conclusive ed i bianconeri devono centrare il quarto posto e tentare di vincere la Coppa Italia. Inutile negare, però, che dal ritorno di Massimiliano Allegri ci si poteva attendere qualcosina in più e che nella prossima stagione la ‘Vecchia Signora’ dovrà tornare a competere per la vittoria in tutte le competizioni. Anche, e sopratutto, perché il mercato estivo della Juventus promette di essere molto importante. Nella giornata di oggi sono arrivate interessanti indiscrezioni sul centrocampo bianconero.

Juventus, senti Le Meé: “Il colpo perfetto è Tchouameni”

Il mercato della Juventus resta un tema molto caldo in questi giorni e, in particolare, è il centrocampo a catturare le maggiori attenzioni degli addetti ai lavori. L’agente di Ferland Mendy, Le Mèe ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Tuttosport’: “Occhio a Jorginho, che potrebbe diventare un’opportunità considerata la situazione del Chelsea. Ma il miglior colpo per i bianconeri sarebbe sempre Aurelien Tchouameni, è un fenomeno e anche per questo il Monaco non farà sconti”.

Un altro nome presente nel campionato francese che continua ad orbitare in ottica Serie A è quello di Renato Sanches. Il portoghese, dopo anni in cui sembrava essersi perso e aver smarrito quel talento mostrato ad inizio carriera, è tornato a giocare su alti livelli e ora è un obiettivo forte anche delle italiane. Le Mèe, però, lo allontana da Torino: “Se dovessi giocarmi una pizza sul futuro di Renato Sanches, direi più Milan che Juventus”. Insomma, i rossoneri sembrano essere ancora in vantaggio per il lusitano. In ogni caso, la sensazione è che i bianconeri facciano un grande colpo a centrocampo nel prossimo mercato.