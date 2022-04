Allegri anticipa Inzaghi: arriva lo scambio inaspettato

La Juventus valuta un restyling in difesa ed in estate potrebbe mettere in piedi uno scambio in Serie A: Inter preoccupata

I bianconeri, nonostante le grandi difficoltà mostrate quest’anno, dovranno completare al meglio questa stagione: quarto posto e finale di Coppa Italia sono gli obiettivi minimi.

In estate, poi, inizierà il processo di restaurazione. Un lavoro iniziato nel mercato di gennaio, con l’arrivo di Zakaria e Vlahovic, e che verrà completato per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa fatta a sua immagine e somiglianza. Oltre al centrocampista e al sostituto di Dybala, che saluterà a parametro zero a fine stagione, la Juventus potrebbe mettere a segno uno scambio in Serie A per rinforzare la difesa. Anche Simone Inzaghi osserva la stagione.

Calciomercato Juventus, nuova idea in difesa | Scambio Acerbi-Rugani

Anche la difesa è un tema in casa Juventus, con Chiellini in dubbio se continuare o meno e Bonucci che sta avendo sempre più problemi fisici. I bianconeri si stanno guardando intorno e sono alla ricerca di possibili occasioni, anche in Serie A. In questa categoria potrebbe rientrare un possibile scambio, che permetterebbe alla ‘Vecchia Signora’ di anticipare anche l’Inter.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, potrebbe accendersi l’asse Roma-Torino con lo scambio tra Francesco Acerbi e Daniele Rugani. Il centrale biancoceleste potrebbe lasciare la Capitale in estate e Massimiliano Allegri è un suo grande estimatore, così come Maurizio Sarri ritroverebbe con grande piacere Rugani. A monitorare la situazione di Acerbi, poi, ci sarebbe sempre anche l’Inter: Simone Inzaghi lo conosce molto bene e lo riabbraccerebbe con entusiasmo. Insomma, un intreccio in piena regola che potrebbe portare ad uno scambio davvero a sorpresa.