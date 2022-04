Assenza dell’ultim’ora per il Milan: Pioli deve cambiare la formazione

Forfait dell’ultima ora per il Milan con Pioli costretto a cambiare la formazione che aveva già ufficializzato: cosa è accaduto

Era già stata ufficializzata la formazione, ma il Milan ha dovuto cambiare tutto. Forfait dell’ultima ora per Stefano Pioli costretto a rivedere l’undici che scenderà in campo contro il Genoa a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Colpa di Davide Calabria che era presente nelle formazioni ufficiali per poi sparire poco dopo a causa di problemi gastrointestinali. I rossoneri manderanno in campo Gabbia che formerà la linea a quattro insieme a Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. A questo punto sarà Kalulu a scalare a destra con Gabbia al centro della retroguardia insieme a Tomori. Calabria, invece, è stato comunque inserito in distinta ed è presente in panchina. Da ricordare che martedì c’è il derby di coppa Italia contro l’Inter.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. All.: Pioli

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj; Frendrup, Amiri, Ekuban; Piccoli. All. Blessin.