Consigli Fantacalcio: 33esima giornata di Serie A

Chi schierare al fantacalcio, alla 33esima di Serie A: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Dopo le coppe europee torna il campionato, con la trentatreesima giornata. Una giornata che inizia venerdì, con le due milanesi in campo: prima l‘Inter a La Spezia, poi il Milan, in casa, contro il Genoa.

Poi un sabato ricco con il Sassuolo che fa visita al Cagliari e una Juventus che ospita il Bologna. Il turno, così come il fantacalcio, andrà in archivio lunedì con Napoli-Roma e Atalanta-Verona.

Fantacalcio, i consigli per la 33esima giornata

Spezia-Inter venerdì ore 19

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez.

Hot: Agudelo il gol pesante lo sente. Calhanoglu fa sempre bene in queste trasferte

Not: Amian non ci convince

Sorpresa: Correa deve incidere!

Milan-Genoa venerdì ore 21

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova, Amiri, Melegoni; Destro.

Hot: Giroud a San Siro ha costruito la sua fortuna. Portanova sta facendo bene

Not: Messias sembra compassato

Sorpresa: Bennacer può pescare il gol pesante

Cagliari-Sassuolo sabato ore 12.30

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Hot: Joao Pedro è sempre da schierare, così come Traore e Scamacca

Not: Deiola non ci fa impazzire

Sorpresa: Ferrari può pescare la zuccata giusta

Udinese-Empoli sabato ore 14.30

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Henderson, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.

Hot: Deulofeu e Bajrami, fantasia al potere!

Not: Bandinelli è in fase calante

Sorpresa: Pinamonti è da rischiatutto

Sampdoria-Salernitana sabato ore 14.30

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri, Sensi; Caputo.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Obi; Bonazzoli, Djuric.

Hot: Caputo in casa cerca l’acuto salvezza. Bonazzoli sente la partita

Not: Bohinen ha fatto troppo poco

Sorpresa: Sabiri deve iniziare a regalare qualche bonus

FIORENTINA-VENEZIA sabato ore 16:30

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Cuisance; Johnsen, Henry, Okereke.

Hot: Cabral ha preso il volo! Si a Maleh e Okereke

Not: meglio evitare Maenpaa

Sorpresa: Milenkovic può metterci la testa

JUVENTUS-BOLOGNA sabato ore 18:30

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Aebischer, Dijks; Barrow, Arnautovic.

Hot: de Ligt-Vlahovic top! Sì a Cuadrado e Arnauotovic

Not: Soumaoro destinato a soffrire

Sorpresa: Hickey è pronto a stupire

LAZIO-TORINO sabat ore 20:45

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

TORINO (3-5-2): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

Hot: Immobile non si discute! Ci piacciono Zaccagni e Singo

Not: Rodriguez non porta bonus

Sorpresa: Ricci, è il momento giusto!

NAPOLI-ROMA lunedì ore 19:00

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Hot: Osimhen-Abraham che duello! Ok Ruiz e Pellegrini!

Not: Mancini a rischio malus

Sorpresa: Mertens non si lascia fuori!

ATALANTA-VERONA lunedì ore 21:00

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Hot: Barak-Muriel per i bonus pesanti! Koopmeiners-Caprari scelte sagge

Not: Fuori de Roon, può pagare il giovedì di coppa

Sorpresa: non dimenticatevi di Pasalic