Non è partito con la squadra: Inzaghi con lo Spezia pensando al derby

Le ultime sull’Inter alla vigilia della sfida con lo Spezia valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A

Inter partita alla volta di La Spezia, dove domani alle 19 affronterà la squadra allenata dal grande ex Thiago Motta. Simone Inzaghi e i suoi a caccia dei tre punti che, almeno momentaneamente, gli consentirebbero di riprendersi la vetta della classifica.

Il tecnico piacentino farà un po’ di turnover in vista del derby col Milan di martedì prossimo valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Probabile panchina per Stefan de Vrij, che comunque ha smaltito l’affaticamento ed è partito con la squadra. Non è partito invece coi compagni Ivan Perisic: nessun problema fisico dietro il forfait, il croato ha avuto un permesso per motivi familiari e raggiungerà il gruppo nelle prossime ore. Domani comunque potrebbe essergli preferito Gosens sull’out mancino.

