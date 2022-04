Il sorpasso a sorpresa della Juventus: +33 milioni

Un bottino molto importante in arrivo nelle casse della Juventus

La stagione europea della Juventus non è andata per come ci si sarebbe aspettati. Il club bianconero, sottotono soprattutto nella prima parte di stagione in campionato, lontano dalla lotta scudetto aveva difatti rivolto le principali energie sul percorso in Champions League.

Accoppiata agli ottavi di finale contro il Villarreal, la formazione di Massimiliano Allegri si sarebbe aspettata probabilmente un doppio scontro meno complicato di quanto poi si è rivelato sul campo. Mentre proprio la squadra di Unai Emery, non solo ha eliminato prima i bianconeri, ma ai quarti è riuscita pure nell’impresa di buttare fuori dalla massima competizione europea uno degli avversari più temuti e dato tra i favoriti ai nastri di partenza come il Bayern Monaco. Nonostante l’eliminazione dagli ottavi, la Juve dopo l’esito delle ultime partite dei quarti ha ricevuto un’ottima notizia.

Juventus, sorpasso nel ranking storico: incassa 33 milioni

In seguito alle eliminazioni rimediate da Chelsea e Atletico Madrid, avvenute rispettivamente contro Real Madrid e Manchester City, la Juventus ha superato ‘blues’ e ‘colchoneros’ nel ranking storico stilato dall’Uefa, il quale considera il rendimento degli ultimi dieci anni dei club all’interno della Champions League.

Dal sesto posto dell’ultima edizione, la Juventus ha operato definitivamente il sorpasso piazzandosi al quarto. Per cui, in caso di partecipazione alla prossima Champions League, i bianconeri incasseranno 33 milioni relativi al solo ranking storico, ottenendo un buon guadagno rispetto ai 30,7 della stagione 2021/22. Una cifra molto importante se consideriamo che la prima in classifica del ranking ne incassa 36 e che alla Juventus, rispetto ad esempio ai 17 ricevuti da un’altra italiana come il Milan nell’ultima edizione, ne spettano circa il doppio.