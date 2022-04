Diretta Atalanta-Lipsia | Formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Atalanta-Lipsia, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma alle 18.45

Metabolizzare in fretta la sconfitta contro il Sassuolo e cercare la vittoria per accedere alle semifinali di Europa League. Con l’aiuto di uno stadio al completo, l’Atalanta scende in campo questa sera contro il Lipsia per regalare una gioia europea ai propri tifosi. Per riuscirci, la squadra allenata da Gasperini dovrà indossare il suo abito più bello, quello già mostrato nella gara di andata, terminata 1-1 con golazo di Luis Muriel.

Ottenere la qualificazione questa sera rappresenterebbe un ottimo viatico verso la finale, visto che la vincente della sfida odierna incontrerà in semifinale la vincente tra Braga e Rangers Glasgow. Senza trascurare il fatto che l’eventuale passaggio del turno rappresenterebbe il migliori risultato europeo della storia atalantina, visto che nella stagione 2019/20 la truppa di Gasperini si fermò ai quarti di finale dopo aver sfiorato l’impresa contro il Psg. Calciomercato.it seguirà la sfida del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Lipsia

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Boga; Zapata. All: Gasperini.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulácsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, Andre Silva. All: Tedesco