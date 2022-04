Svolta Juventus, cambia tutto con il nuovo agente

Il giocatore ha deciso di cambiare agente, comunicando alla società la decisione di andarsene in estate. Tutti i dettagli

Porte girevoli in casa Juventus in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Con l’arrivo di Dusan Vlahovic, il club bianconero ha già deciso di rinunciare a Paulo Dybala non rinnovandogli il contratto in scadenza a giugno.

Sono numerosi i bianconeri ancora in bilico in vista della prossima stagione, e in cima alla lista dei possibili partenti c’è anche Alex Sandro. Nonostante il ritorno di Allegri in panchina, il terzino brasiliano ha confermato il rendimento e il trend delle ultime stagioni, in netta involuzione rispetto ai primi anni a Torino. L’ex Porto non è più intoccabile e ultimamente il tecnico bianconeri gli ha preferito Luca Pellegrini. Con un contratto in scadenza nel 2023, la dirigenza della Juve potrebbe così decidere di mettere Alex Sandro sul mercato nella prossima estate. Ed è già caccia al suo sostituto.

Calciomercato Juventus, Bensebaini cambia agente

Tra i nomi accostati ai bianconeri c’è anche quello di Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Il 26enne algerino si sta mettendo in mostra in Bundesliga ed ha all’attivo 5 gol e 2 assist in stagione. Secondo quanto riportato da ‘Sport1‘, il giocatore ha appena cambiato agente ed avrebbe già comunicato la sua decisione al club tedesco: Bensebaini vuole tentare subito il salto e lascerà il ‘Gladbach nella prossima estate. Non solo la Juventus però. Sulle sue tracce ci sarebbero anche il Barcellona e soprattutto il Borussia Dortmund, con il quale il nuovo agente avrebbe già avviato i contatti.