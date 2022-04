Dybala rifiuta quattro offerte: più di 32 milioni di euro

Continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala dopo l’addio alla Juventus a fine stagione. Il numero dieci argentino ha una preferenza

Una cosa è certa: Paulo Dybala a fine stagione lascerà la Juventus. Dopo sette stagioni si interromperà il matrimonio tra il numero dieci e la ‘Vecchia Signora’, vista la rottura sul rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Nelle scorse settimane l’Ad bianconero Arrivabene ha ufficializzato l’addio della ‘Joya’, adesso a caccia di una nuova sistemazione per proseguire la propria carriera. Dybala cerca un progetto vincente e non chiude ad una possibile permanenza in Serie A, dove sulle sue tracce c’è soprattutto l’Inter dell’estimatore e mentore Beppe Marotta.

L’entourage del giocatore ha sondato anche le piste estere, Premier League e Liga in particolare, con il nazionale albiceleste che non sarebbe però attratto dai corteggiamenti arrivati da Oltremanica. Stando al sito ‘Football Transfers’, Dybala sarebbe pronto a snobbare l’interesse nei suoi confronti del Tottenham di Conte e Paratici oltre a Newcastle e Arsenal, preferendo la possibilità di non lasciare l’Italia. Il classe ’93 di Laguna Larga darebbe la priorità al campionato italiano e in questo senso la destinazione più probabile sarebbe l’Inter.

Calciomercato Juventus, Dybala allontana Conte e il Milan: priorità Inter

Dybala scarterebbe anche l’opzione Milan, con il sodalizio di Zhang intenzionato a mettere sul piatto un contratto quadriennale da 7-8 milioni a stagione, bonus esclusi. L’arrivo dell’ex Palermo si intreccerebbe però con la cessione di Lautaro Martinez: la dirigenza interista starebbe infatti cercando di piazzare il ‘Toro’ per fare spazio sia a livello tecnico che economico allo sbarco a Milano di Dybala. Marotta e Ausilio avrebbero la necessità di piazzare un big della rosa di Inzaghi e incassare un tesoretto da almeno 50 milioni di euro prima di dare l’assalto definitivo all’attuale ‘diez’ della Juventus.