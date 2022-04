DIRETTA Champions: Atletico-City 0-0, Liverpool-Benfica 1-1 | Ramos risponde a Konate – LIVE

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Atletico Madrid-Manchester City e Liverpool-Benfica, quarti di ritorno di Champions

Non c’è più spazio per seconde opportunità, nell’annosa e sempreverde battaglia tra Cholismo e Guardiolismo, il round di questa sera emetterà il verdetto definitivo. Dopo l’1-0 dell’andata, il Manchester City fa visita all’Atletico Madrid e va a caccia della seconda semifinale consecutiva in Champions League. Costretti a vincere almeno con un gol di scarto per portare la sfida ai supplementari, i padroni di casa dovranno mettere da parte l’atteggiamento estremamente difensivo visto nella gara di andata e questo potrebbe promettere spettacolo. La vincente di questa sera, dovrà vedersela contro il Real Madrid, che ieri ha eliminato il Chelsea con un rocambolesco 2-3.

Nell’altra sfida di oggi, forte della vittoria per 3 a 1 fuori casa, il Liverpool ospita il Benfica con un piede e mezzo in semifinale. La squadra allenata da Jurgen Klopp è nettamente favorita per raggiungere il Villarreal, ma i portoghesi hanno dimostrato già in passato di essere capaci di ottime cose quando giocano con la testa libera. L’osservato speciale sarà ovviamente Darwin Nunez. Autore di un’ottima stagione, l’attaccante uruguaiano è finito nel mirino proprio di diverse squadre di Premier League (Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Newcastle) e proverà a sfruttare l’occasione per impressionare i suoi tanti ammiratori in Inghilterra. Calciomercato.it seguirà i quarti di ritorno di Champions League in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-BENFICA

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, Matip, Tsimikas; Milner, Henderson, Keita; Diogo Jota, Firmino, Luis Diaz. All.: Klopp

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Gonçalves, Weigl, Taarabt, Everton; Gonçalo Ramos, Darwin Nunez. All.: Verissimo

FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO-MANCHESTER CITY

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo: Marcos Llorente, Kondogbia, Koke, Lemar, Renan Lodi; Griezmann, Joao Felix. All.: Simeone

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. All.: Guardiola