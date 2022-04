Leao-Milan: gli ostacoli non mancano ma Kessie è un’altra storia

Il punto sul futuro di Rafael Leao: la volontà del calciatore è chiara così come quella del Milan. Ecco la situazione

Il mancato rinnovo di Franck Kessie brucia ancora tanto. Alle dichiarazioni importanti dell’ivoriano, come è noto, non sono seguiti i fatti. Parole importanti, risalenti a questa estate, che avevano tranquillizzato i tifosi ma la firma poi non è mai arrivata. L’accordo con il Barcellona è storia recente.

La vicenda Kessie ha certamente lasciato il segno e i tifosi ormai non si fidano più di quanto affermano i calciatori. Le dichiarazioni di Rafael Leao, infatti, sono state prese con le pinze dagli stessi sostenitori del Diavolo.

E’ di poche settimane fa l’intervista di Leao in cui dichiarava di voler scrivere pagine importanti di storia con il Milan. Ha voglia di essere ricordato e di entrare nel museo di Casa Milan. Parole che spingono dritti verso il rinnovo un calciatore esploso in questa stagione e che ha trascinato la squadra di Pioli nei piani alti della classifica. Da un mesetto a questa parte sta attraversando un periodo di appannamento, normale in una lunga stagione, in cui praticamente le ha sempre giocate tutte.

Leao e il Milan hanno voglia di proseguire insieme e Paolo Maldini è intenzionato a continuare a blindare i calciatori che fanno parte dello zoccolo duro della squadra. Dopo la firma importante di Theo Hernandez, arrivata a 4,5 milioni di euro con i bonus, vi abbiamo sempre raccontato che sarebbe stata la volta di Ismael Bennacer e appunto Rafael Leao e così – salvo clamorosi colpi di scena – sarà.

I contatti con Mendes e il suo entourage, con il quale c’è sul tavolo anche il nome di Renato Sanches, sono continui. Il contenzioso con lo Sporting, che si sta prolungando, non facilita la trattativa ma la volontà di arrivare a dame c’è.

Milan, Leao: tra rinnovo e valutazione

Leao vuole giocare ancora nel Milan e ha dato mandato di trovare un accordo al suo entourage. Con una causa di mezzo, oggi, le tempistiche sono difficile da prevedere ma il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, lascia ancora un buon margine.

Sul piatto, come raccontato, c’è un contratto simile a quello di Theo Hernandez, 4,5 milioni di euro con i bonus fino al 30 giugno 2026. Oggi il giocatore ne guadagna poco meno di 1,5.

La certezza appare essere che Rafael Leao non andrà in scadenza, anche se è davvero la moda del momento. I rapporti con Jorge Mendes sono buoni e una soluzione verrà certo trovata. Il Milan vorrebbe chiudere il discorso rinnovi prima dell’estate per poi pensare solo al mercato in entrate ma la vicenda Sporting, come detto, non sta aiutando.

Il portoghese ha gli occhi dei grandi club addosso, il Psg su tutti. Ad oggi, il Milan è convinto di poter raggiungere un accordo per il prolungamento e non ha in mente di cedere il suo campione.

E’ evidente però che nel calciomercato attuale nessuno è davvero incedibile. La stagione importante di Leao ha alzato ancor di più l’asticella e l’offerta ritenuta proibitiva ha superato la soglia dei 70 milioni di euro della scorsa estate. Le squadre intenzionate a telefonare a Paolo Maldini sono dunque avvisate.