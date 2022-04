Incontro con l’agente, lo portano via alla Juventus

Incontro con l’agente già fissato, la Juventus è avvisata: l’indiscrezione di mercato e tutte le cifre e i dettagli

“Dell’interesse ho sentito anche io in giro e non sono stupito. Con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto, però ci sono altri club europei interessati. Mi aspetto una bella bagarre in estate”.

“Ma non darei nulla per scontato: la famiglia Pozzo ha la forza economica per trattenere i suoi migliori giocatori, poi per politica societaria noi non incateniamo nessuno. A me ricorda Cuadrado. Nahuel è un laterale offensivo, serve assist e segna. E può giocare quarto di difesa a destra, come nell’Argentina, o quinto di centrocampo come succede da noi. È da big. 30 milioni? Il prezzo lo farà il mercato”. Negli scorsi giorni Pierpaolo Marino si è espresso così sul futuro di Molina. Il laterale dell’Udinese è finito nel mirino della Juventus e il dirigente del club friulano ha fornito un importante assist ai bianconeri. Ma sull’argentino sono piombate anche le big europee, Atletico Madrid su tutte.

Calciomercato Juventus, l’agente di Molina incontro l’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, l’Atletico Madrid ha avviato i colloqui e per la prossima settimana è previsto un incontro con l’agente del giocatore, Leo Rodríguez. I ‘Colchoneros’ e Simeone sembrano intenzionati a fare sul serio per l’esterno argentino. La sua valutazione si aggira già intorno ai 25-30 milioni di euro, e potrebbe salire ulteriormente in vista del calciomercato estivo. La Juventus è dunque avvisata.