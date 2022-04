Processo plusvalenze Serie A: le sanzioni per Juventus, Napoli e le altre

Si apre oggi il processo per l’inchiesta plusvalenze, alla sbarra Juventus, Napoli e altre tre di Serie A: gli scenari e i rischi

Un lungo lavoro d’indagine, quello compiuto dalla procura Federale, che si basa sui riscontri rilevati nell’ambito dell’inchiesta ‘Prisma‘ di Torino, unitamente alla relazione della Covisoc e alla verifica ispettiva della Consob. Da qui, parte il processo oggi a Roma davanti al tribunale federale per 11 società, tra cui cinque di Serie A.

Sul banco degli imputati, nel massimo campionato, Juventus, Napoli, Sampdoria, Empoli e Genoa, per il caso plusvalenze. Il tema dei valori dei giocatori ‘gonfiati’ è sempre stato d’attualità negli ultimi anni, ora la giustizia sportiva prova ad abbattere un muro, quello alzato dai club, relativamente al valore iscritto a bilancio per i giocatori, troppo spesso distante da quello reale. Un fronte caldissimo che in questi giorni vivrà tappe decisamente importanti.

Inchiesta plusvalenze, il processo è solo il primo passo

Il processo durerà fino a venerdì, le sentenze potrebbero arrivare dopo Pasqua, con una tempistica al momento tutta da chiarire. Per quanto concerne le società di Serie A coinvolte, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, non avendo il valore delle plusvalenze influito sul raggiungimento dei parametri per l’iscrizione al campionato, i rischi si limiterebbero a forti multe e a inibizioni per i dirigenti coinvolti. Rischiano invece in Serie B Pisa e Parma, per le quali le plusvalenze hanno permesso di rientrare nei paletti di iscrizione. Per loro, potrebbero esserci punti di penalizzazione, o addirittura l’esclusione dal campionato. In ogni caso, non è finita qui. L’inchiesta penale di Torino e quella avviata dai pm di Milano potrebbero avere altri riflessi a carattere sportivo, nel medio periodo, tutti da valutare.