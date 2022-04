Hazard arriva in Italia: il prezzo crolla, colpo scudetto

Dopo anni di accostamenti, Eden Hazard può tornare in orbita Serie A con ben due club sulle sue tracce

Fino al 2019 era il primo degli umani, poi è scivolato in fondo anche nella classifica dei ‘terrestri’. Stiamo parlando di Eden Hazard, da tre anni al Real Madrid ma uno dei flop di mercato più grandi nella storia recente della Casa Blanca. Doveva essere in qualche modo l’erede di Cristiano Ronaldo, pagato ben 115 milioni al Chelsea.

Ma i numeri parlano di 65 presenze e 6 gol in tre anni, oltre a una quantità incredibile di infortuni e stop, forma fisica lontanissima da quella straripante delle stagioni a Londra. Il gol favoloso con l’Arsenal è distante anni luce. Ed è quindi ovvio che il belga sia ormai uno dei cedibili del Real Madrid, soprattutto considerando l’esplosione di Vinicius. Anche ora Hazard è fermo per infortunio, potrebbe rientrare a inizio maggio, ma non si può dare niente di scontato. Il suo valore di mercato è crollato clamorosamente, su ‘transfermarkt’ si è passati dal picco di 150 nel 2018 ai 16 attuali. L’esterno ha un contratto fino al 2024 con i Blancos, ha compiuto 31 anni a gennaio, la sua avventura al Bernabeu sembra finita se mai è cominciata. E la Serie A è pronta ad approfittarne.

Eden Hazard e l’Italia, sono stati anni di accostamenti e più che altro suggestioni, in quanto le cifre in ballo non hanno praticamente mai consentito neanche di sognare. Ora il discorso è cambiato, secondo quanto riportato da Rudy Galetti su Twitter, due club italiani avrebbero mostrato interesse per il belga nato nel ’91, chiedendo informazioni. Dei sondaggi esplorativi, insomma. Una situazione comunque non facile, anche per la concorrenza visto che su di lui sono sempre vivi gli sguardi della Premier League e soprattutto del Borussia Dortmund. Per quanto riguarda due italiane, l’associazione è abbastanza automatica con Juventus e Milan. I bianconeri hanno il peso economico maggiore in Serie A e sono a caccia di un sostituto di Dybala, magari un giocatore più tecnico di Chiesa, che può giocare ovviamente a destra con Hazard a sinistra.

Sarebbe una coppia di livello assoluto, a patto che l’ex Chelsea riesca a rilanciarsi. Ma le qualità sono indubbie, ha bisogno solo di continuità. Anche il Milan ha bisogno di un giocatore offensivo, il 4-2-3-1 sarebbe perfetto anche se bisognerebbe trovare il modo per farlo convivere con Leao. La mancanza di esplosività di questi anni potrebbe magari portare Pioli a provarlo da trequartista. L’Inter, oltre a non aver grandi risorse economiche, in attacco è a posto e ha un sistema di gioco che cozzerebbe con Hazard. Il nodo per Juve e Milan sarebbe ovviamente economico, legato soprattutto all’ingaggio da 15 milioni netti. Servirebbe un aiuto da tutti, dal Real e dal giocatore, sia per le richieste economiche che per la formula. Ma la Serie A può fare al caso di Hazard, ha fascino e continuerebbe a giocare in Champions. E al Real anche un prestito potrebbe far comodo per rivalutarlo.