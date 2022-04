Giudice Sportivo, tre squalificati | Ammenda per la Juventus

Giudice Sportivo, sono tre gli squalificati dopo la 32esima giornata, tra le ammende comminate anche una alla Juventus

Sono soltanto tre gli squalificati in vista della prossima giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo ha infatti comunicato, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, i giocatori fermati per un turno e che salteranno la 33esima giornata.

I tre squalificati sono Ampadu del Venezia, Muldur del Sassuolo e Zurkowski dell’Empoli. Tutti e tre i giocatori erano in diffida e sono stati ammoniti nel corso della 32esima giornata. Gialli che costeranno quindi una squalifica da scontare nella prossima giornata. Nel frattempo entrano in diffida i centravanti di Roma e Salernitana, Abraham e Djuric e il veneziano Haps.

Oltre alle squalifiche, il Giudice Sportivo ha comminato anche ammende nei confronti di Juventus, Udinese e Venezia. Per le due società bianconere l’ammenda è di 2mila euro, nel caso della Juventus per aver esposto uno striscione accompagnato da cori offensivi nei confronti delle istituzioni internazionali del calcio. 1000 euro di ammenda invece per il club lagunare. 2mila euro di ammenda anche per Zappacosta dell’Atalanta, reo di aver simulato un fallo da rigore nella sfida contro il Sassuolo.