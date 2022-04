DIRETTA Champions, Real-Chelsea e Bayern-Villarreal | Intervallo: Blues avanti, 0-0 a Monaco LIVE

È tempo di tornare in campo per i ritorni dei quarti di finale della Champions League: in campo Real-Chelsea e Bayern-Villarreal

Stasera si decideranno le prime due semifinaliste della Champions League con le sfide di ritorno dei quarti di finale tra il Real Madrid e il Chelsea e tra il Bayern Monaco e il Villarreal.

Gli uomini di Carlo Ancelotti devono difendere il 3-1 dell’andata a ‘Stamford Bridge’ grazie alla splendida tripletta realizzata dal numero 9 Karim Benzema, mentre gli uomini di Thomas Tuchel si aggrappano alla rete di Kai Havertz per ribaltare il risultato in casa dei castigliani.

Anche il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann deve ribaltare il risultato dell’andata, 1-0 per il Villarreal di Unai Emery grazie alla rete messa a segno da Danjuma, un risultato che sta stretto al ‘Submarino Amarillo’ per quanto visto in campo. Calciomercato.it vi offre la cronaca dei match del ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid e dell’Allianz Arena di Monaco di Bavieria.