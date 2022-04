Calciomercato Inter e Juve, c’è il via libera: pedina di scambio accettata

Lo scambio tra difensore e bomber mette fuori gioco le italiane: Juventus, Inter e Milan ora vedono allontanarsi l’obiettivo

Intrecci di mercato che possono mettere fuori causa le italiane. Si parte da Barcellona, si arriva a Londra, con Inter, Juventus e Milan che potrebbero veder svanire l’obiettivo per la prossima stagione.

Il nome è quello di Memphis Depay, ormai un grande classico quando si tratta delle big della Serie A. Il suo primo anno a Barcellona sta andando decisamente al di sotto delle aspettative. L’arrivo di Xavi al posto di Koeman, con anche i nuovi acquisti sul mercato, hanno fatto perdere centralità all’attaccante olandese per il quale ormai si parla di un addio a distanza di una stagione dal suo arrivo gratis al Camp Nou. Legato da un contratto fino al 2023 con i blaugrana, il suo profilo è stato accostato un po’ a tutte le grandi della Serie A, ma ora potrebbe essere inserito in uno scambio.

Calciomercato Juventus e Inter, niente Depay

A parlare della possibile destinazione di Depay è ‘sport.es’ che racconta dei contatti che sono andati in scena tra Barcellona e Arsenal. I blaugrana sono alla ricerca di un difensore e Xavi avrebbe indicato il nome di Gabriel.

Nelle conversazioni tra i club è uscito fuori il nome del difensore brasiliano ma non solo: c’è anche quello di tre calciatori del Barça come Depay, Neto e Riqui Puig. Soprattutto l’olandese è un nome che stuzzica l’Arsenal, alla ricerca di rinforzi per l’attacco visto che dopo Aubameyang (finito proprio in blaugrana), dovrebbe andare via anche Lacazette. Uno scambio che porterebbe l’ex United nuovamente in Premier League e metterebbe fuori gioco Inter, Juventus e Milan.