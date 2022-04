Intreccio con il Milan: via Cuadrado, un top player per la Juventus

Le strade della Juventus e di Conte si intrecciano nuovamente, l’ex tecnico sogna lo ‘scippo’ al club bianconero

C’eravamo tanto amati, poi…Si potrebbe riassumere così la storia tra Antonio Conte e la Juventus. Da centrocampista, il pugliese è stato un giocatore longevo e determinante in un lungo ciclo di vittorie bianconere, riproponendosi anche da allenatore e avviando la lunga serie di scudetti del post Calciopoli.

I rapporti si sono incrinati dal 2014, quando il tecnico ha deciso di lasciare perché in disaccordo con la società, che non intendeva esaudire le sue richieste sul mercato. Con un deterioramento complessivo esploso lo scorso anno nel confronto di Coppa Italia tra Juventus e Inter, con lui e il presidente bianconero Agnelli, da lontano, a scambiarsi tutt’altro che cortesie. Le strade ora tornano ad intrecciarsi sul mercato e al Tottenham, dopo il doppio trasferimento di Bentancur e Kulusevski a gennaio, potrebbe finire un altro bianconero. Che a Torino sarebbe decisamente più rimpianto degli altri due.

Si tratta di Juan Cuadrado, il cui contratto con la Juventus è in scadenza e con un rinnovo che sembrava vicinissimo qualche mese fa ma ora presenta alcune incognite. ‘Tuttosport’ riporta quest’oggi che dopo la gara con il Cagliari, la 40esima stagionale per il colombiano, sarebbe scattata una opzione a favore dei bianconeri per il rinnovo per un’altra stagione. Ma i termini dell’accordo attuale andranno ridiscussi, la Juventus non può permettersi di corrispondergli un ingaggio da 5 milioni l’anno e intenderebbe spalmarlo, magari su più anni.

Conte e il lungo inseguimento a Cuadrado: la Juve vuole blindarlo, ma può non bastare

E’ questa l’incognita che potrebbe portare Cuadrado lontano da Torino, con Conte e il Tottenham che hanno sondato la situazione di recente: Paratici, altro ex, lo avrebbe contattato, stando a quanto riferito da ‘Team Talk’, in Inghilterra. Il pugliese, non è un mistero, ha sempre ammirato profondamente il giocatore e lo aveva chiesto a gran voce ai suoi tempi. Ora, dopo un lungo inseguimento, potrebbe finalmente averlo a disposizione.

Qualora il colombiano sbarcasse a Londra, stando alla stessa fonte, a lascia gli ‘Spurs’ potrebbe essere uno tra il brasiliano Lucas Moura, che potrebbe fare comodo alla stessa Juve, e l’olandese Steven Bergwijn che invece è da tempo nel mirino del Milan.