Milan, Inter e Napoli avvisate: “Fate attenzione ad Allegri”

Il campionato è entrato nel rush finale e lo scudetto è ancora una questione aperta, avvisate le concorrenti: “Attenzione ad Allegri”

L’ultimo turno di campionato ha stravolto ancora una volta le gerarchie e ora la corsa scudetto ha una nuova favorita: l’Inter di Simone Inzaghi.

Si sono fermate ancora Milan e Napoli, con i nerazzurri che in caso di vittoria contro il Bologna si prenderebbero la vetta della classifica. In questo campionato tutto cambia velocemente e i rimpianti per le protagoniste sono moltissimi: ogni occasione persa rischia di consegnare lo scudetto ad una diretta concorrente. Nel frattempo, arriva un messaggio per Inzaghi, Spalletti e Pioli: la Juventus non è ancora fuori dai giochi.

Messaggio per Inzaghi, Pioli e Spalletti: “Allegri si porta via tutto”

Sulle colonne del ‘Corriere dello Sport’ Alberto Polverosi ha analizzato la corsa scudetto: ” È un campionato che va piano, che tentenna in mezzo alle difficoltà di tutti. Alla fine lo vincerà non la squadra più forte, ma quella più scaltra e più resistente alle intemperie di ogni partita”. Protagoniste di questo rush finale saranno Milan, Napoli e Inter: il giornalista, però, non esclude ancora la Juventus.

Alberto Polverosi, infatti, ha aggiunto: “Il consiglio per Pioli, Spalletti e Inzaghi è di non aspettare troppo a lungo Allegri, perché se arriva poi si porta via tutto”. I bianconeri sono a -6 dalla vetta della classifica e, considerando i tanti punti lasciati per strada, possono avere grandi rimpianti. Immaginare una Juventus che rientra nella corsa scudetto è difficile, ma in un campionato come questo niente è da escludere.