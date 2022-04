Caos, gol ed invasioni: serata calda e giocatore schiaffeggiato

Giocatore nel mirino dei tifosi: è successo davvero di tutto nel match di Serie C tra Foggia e Catanzaro

E’ successo di tutto allo Zaccheria tra Foggia e Catanzaro. Il match, valevole per la 34esima giornata del girone C di Serie C, è terminato con il ko della squadra di Zeman per 6 a 2.

Un match, condizionato dall’espulsione di Sciacca quando i rossoneri erano comunque sotto per 2 a 1. Poi sono arrivati i gol che hanno portato i calabresi sul 5 a 1. Un risultato davvero pesante, a mezzora dal termine, che ha scatenato la rabbia dei tifosi pugliesi. Come racconta gazzetta.it, sul 5-1 la partita è stata interrotta per un’invasione di campo. Un tifoso del Foggia – si legge – è entrato sul terreno di gioco per schiaffeggiare Iemmello.

L’attaccante, ex rossonero mai dimenticato, è stato autore di due reti, che non hanno certo fatto piacere ai sostenitori dei padroni di casa. Il rigore concesso al Catanzaro ha così accesso gli animi, con un parapiglia che ha portato ad una sospensione del match.

Dopo il penalty realizzato che ha portato i calabresi sul 6 a 1, c’è stato il secondo gol del Foggia, che ha fissato il risultato sul 6 a 2. Un gol che ha portato ad un’altra invasione, prima del faticoso fischio finale.