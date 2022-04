DIRETTA Serie A, Bologna-Sampdoria 0-0: Barrow calcia alto! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Mihajlovic e la Sampdoria di Giampaolo in tempo reale

Il Bologna e la Sampdoria si affrontano nel monday night che chiude la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno, in una gara che mette in palio importanti punti salvezza.

I rossoblu di Mihajlovic, che non sarà in panchina per combattere contro la malattia, vogliono tornare al successo dopo aver raccolto soltanto 3 punti nelle ultime cinque uscite per avvicinarsi alla fatidica quota 40. I blucerchiati di Giampaolo, invece, tentano il colpo esterno per mettere 10 lunghezze tra loro ed il terzultimo posto. All’andata i felsinei si imposero col risultato di 2-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

Le Formazioni UFFICIALI di Bologna-Sampdoria

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Svanberg, Dijks; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

CLASSIFICA: Milan punti 68, Inter* 66, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina* 53, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino* 39, Udinese** 36, Bologna** 34, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria* 29, Cagliari 25, Genoa 22, Venezia* 22, Salernitana** 16.

*Una partita in meno

**Due partita in meno