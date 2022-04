Lewandowski lascia il Bayern: l’annuncio sul nuovo club

Notizia clamorosa su Robert Lewandowski che sta per lasciare il Bayern Monaco

Otto anni dopo il passaggio che fece scalpore dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco, Robert Lewandowski potrebbe dire addio alla società bavarese. Un divorzio che potrebbe portare il fortissimo centravanti polacco lontano dalla Bundesliga, ma comunque in un altro top campionato in Europa.

Una notizia che se confermata nei prossimi giorni avrebbe del clamoroso, diffusa nelle scorse ore in Polonia. A riportare l’indiscrezione è ‘sport.tvp.pl’, secondo cui il bomber del Bayern avrebbe già comunicato ufficialmente la scelta alla dirigenza. Nello specifico a Lewandowski non sarebbe piaciuto il trattamento riluttante della dirigenza per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023.

In Germania sono pronti a scommettere infatti su una maxi offerta in cantiere da parte del Bayern Monaco nei confronti di Erling Haaland, considerato uno dei migliori centravanti di prospettiva in Europa. Un rinnovamento generazionale che Lewandowski non avrebbe digerito e che lo avrebbe convinto a maturare la scelta sull’addio. Oliver Kahn – ad del Bayern – sarebbe stato avvertito dall’attaccante, già vicino ad un nuovo accordo.

Calciomercato Inter e Juve, svelata la nuova squadra di Lewandowski

In Polonia sono certi che Lewandowski la prossima estate lascerà il Bayern Monaco per diventare la nuova stella del Barcellona. In cerca di una prima punta di altissimo livello, sebbene il rendimento esaltante fin qui da parte di Aubameyang, il polacco è stato individuato da Xavi come primissimo rinforzo sul mercato.

I blaugrana hanno in mente di rivoluzionare un reparto che con molta probabilità perderà Luuk de Jong, Memphis Depay e Martin Braithwaite. Anche per il Barcellona il primo vero grande obiettivo sarebbe stato Haaland, ma – vista l’impossibilità di raggiungere certe cifre tra costo del cartellino, ingaggio e commissioni – andrebbe volentieri su uno degli attaccanti più dominanti e letali d’Europa negli ultimi anni. Nulla da fare per Inter e Juventus che qualche sondaggio nelle ultime settimane lo avevano comunque portato avanti per Lewandowski.