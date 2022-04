Cessione UFFICIALE: lascia subito la Serie A

Arriva il comunicato che ufficializza la cessione immediata: lascia subito la Serie A per far ritorno in patria

Il mercato in Italia (almeno in entrata) è chiuso ma c’è sempre tempo per concludere alcune operazioni. In uscita si registra un’ufficialità che riguarda la Lazio di Maurizio Sarri: è stata annunciata la cessione del trequartista che torna in patria.

Si tratta di Andrè Anderson che passa al San Paolo in prestito fino al 30 giugno 2023. Il club brasiliano ha ufficializzato il suo arrivo: la società sudamericana ha anche l’opzione di acquisto per il 22enne trequartista che ha già sostenuto le visite mediche e che ora si metterà a disposizione del tecnico Rogerio Ceni. Per l’ex Salernitana in stagione appena 61 minuti con la maglia della Lazio distribuite in quattro presenze in Serie A.