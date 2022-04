Missione in Premier League: la Juventus osserva il grande colpo

Missione degli osservatori della Juventus in Premier League, al centro delle attenzioni il grande colpo a centrocampo: quotazioni in crescita

I bianconeri guardano Milan e Napoli fermarsi e si mangiano le mani: con un ‘pizzico’ di costanza in più lo scudetto poteva essere davvero alla portata della compagine di Massimiliano Allegri.

È inutile piangere sul latte versato, ormai, così la Juventus tenta di blindare il quarto posto, conquistare la finale di Coppa Italia e lavora alla prossima stagione. Che la volontà della società piemontese sia quella di mettere a segno almeno un grande colpo per reparto nel prossimo mercato estivo non è un mistero: nuove manovre in Premier League. Nel weekend, degli osservatori della ‘Vecchia Signora’ sono andati in missione in Inghilterra per osservare quello che potrebbe diventare il nuovo centrocampista della Juventus.

Calciomercato Juventus, Tielemans osservato speciale | Può essere il colpo a centrocampo

Le grandi manovre di mercato dei bianconeri sono già iniziate, come si è potuto apprendere in maniera chiara con la decisione sul rinnovo di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, degli osservatori della Juventus erano presenti al ‘Leicester City Stadium’ per visionare Youri Tielemans. Il centrocampista belga ha giocato tutto il match vinto dalle ‘Foxes’ per 2-1 contro il Crystal Palace e potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri.

Quello di Tielemans non è un nome nuovo, sui taccuini bianconeri è presente fin dai tempi dell’Anderlecht. Il belga classe ’97 negli ultimi anni ha avuto una grande crescita, come testimoniato dai 7 gol messi a segno in questa stagione, e ora sembra essere pronto ad una nuova avventura. Per la Juventus, poi, potrebbe rappresentare addirittura un’occasione: il suo contratto con il Leicester andrà in scadenza nel giugno 2023 e questa sarà l’ultima estate per riuscire a monetizzare dalla sua cessione.

Per tutti questi motivi, Tielemans si inserisce a pieno titolo nel novero dei centrocampisti che potrebbero fare al caso di Allegri in vista della prossima stagione. Insieme al belga ci sono anche profili come Renato Sanches, Davide Frattesi, Paul Pogba e Jorginho. Attenzione alla concorrenza però, perché anche Arsenal e Manchester United starebbero osservano con grande interesse Youri Tielemans.